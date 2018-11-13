Московский таксист распылил баллончик в лицо пассажирке

В Москве таксист распылил в лицо 31-летней пассажирке газ из баллончика. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.

Инцидент произошел накануне в районе Третьяковского проезда. Во время поездки у женщины и таксиста произошел конфликт, водитель достал газовый баллончик и брызнул пассажирке в глаза.

«В результате пострадавшая получила химический ожог роговицы глаза. Женщина обратилась в полицию», — рассказали в пресс-службе.

По факту случившегося проводится проверка.

22 сентября столичный таксист изнасиловал уснувшую на заднем сиденье пассажирку, после чего вытолкнул женщину из машины и уехал. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

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