Жители Владивостока притворились автобусом на автомобильном мосту и попались

Несколько жителей Владивостока попытались пересечь мост через бухту Золотой Рог, закрытый для пешеходов, замаскировавшись под транспортное средство. На видео обратило внимание TJ.

На кадрах видно, как несколько молодых людей идут по обочине, надев сверху желтую коробку, сделанную в виде автобуса. Через некоторое время к ним подходит охранник и прогоняет «транспортное средство» с проезжей части. После этого «автобус» разворачивается и двигается в обратную сторону под наблюдением охраны.

Золотой мост открыт 11 августа 2012 года. С 2015 года движение пешеходов по нему было запрещено. Это объяснялось тем, что пешеходное движение не предусмотрено в проекте моста, а разрешавший его приказ противоречил федеральным законам о противодействии терроризму, о транспортной безопасности и Градостроительному кодексу России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!