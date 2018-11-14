Тайно возившему мигрантов в Европу грузину дали 290 лет тюрьмы

Кассационный суд греческого города Салоники вынес приговоры группе людей, незаконно перевозивших нелегальных мигрантов в Европу. Об этом сообщает efsyn.gr.

Как сообщается, игравший ключевую роль гражданин Грузии получил 290 лет тюрьмы. Его подельник родом из Греции был приговорен к 69 годам заключения. Кроме того, 36 лет получил помогавший им молдаванин. Еще один гражданин Молдавии был признан невиновным.

Сроки включают в себя наказание не только за контрабанду людей, но и за ДТП, в результате которого погиб мигрант-иранец. Именно после него о схеме стало известно правоохранительным органам. Отмечается, что у молдаванина срок прибавляется к 85 годам тюрьмы, которые он получил из-за того, что сидел за рулем во время смертельной аварии.

В то же время указывается, что суд учел, что обвиняемые ранее вели честную жизнь, а потому не стал приговаривать их к пожизненному заключению. Однако все приговоренные пробудут в греческой тюрьме не более 25 лет, поскольку по закону Греции это максимальный срок пребывания в заключении, отмечает ТАСС.

Группа действовала с октября 2016 года по июнь 2017-го. За это время она смогла девять раз перевести иностранцев в Салоники или Афины.

Ранее сообщалось, что полиция в Испании и Франции задержала девять человек по подозрению в незаконном ввозе палестинцев в Европу. За период с января 2018 года криминальная группа помогла примерно 1,2 тысячи человек.

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