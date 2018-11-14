Подставленная вовремя спина друга спасла сорвавшегося с высоты мальчика

В Индии мальчик упал с высоты третьего этажа и приземлился на друга. Как сообщает издание Daily Mail, оба ребенка не пострадали.

Инцидент произошел в городе Пусад, штат Махараштра 11 ноября. Школьник Сванил Джагре (Swapnil Jagre) вместе с друзьями запускал воздушного змея.

В какой-то момент они упустили катушку для змея, она застряла на крыше, и мальчик полез по водосточной трубе доставать ее. Джагре удалось сделать это, он скинул ее друзьям, но сорвался вниз вслед за ней. В этот момент его друг наклонился за катушкой, и мальчик приземлился прямо на его спину. Оба они чудом не пострадали.

Когда мальчики рассказали родителям о произошедшем, они сначала не поверили им, но видео с камер наружного наблюдения подтвердило их рассказ.

«Когда я увидела ролик, я могу объяснить только Божьим благословением, что он упал на друга и они оба не поранились. Мой сын пережил второе рождение», — рассказала журналистам мать Джагре.

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