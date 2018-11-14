Раскрыто происхождение пятна на грязных колготках Меган Маркл

Поклонники герцогини Сассекской высказали свои мысли по поводу происхождения пятна на ее колготках на благотворительном фестивале The Festival of Remembrance в Альберт-Холле. Об этом сообщает Daily Mail.

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«Дождь намочил колготки герцогини Меган. Капли хорошо видны на светлых колготках из-за яркой вспышки», — объяснила одна из пользователей Twitter.

«А что случилось с колготками Меган Маркл? Она что, пролила на них вино?» — предполагали другие пользователи.

Ранее в ноябре сообщалось, что 37-летняя герцогиня Сассекская появилась на публике в черном пальто британского бренда Stella Mccartney, туфлях-лодочках и с черным клатчем в руках. Однако больше всего внимание поклонников привлекли ее грязные колготки.

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