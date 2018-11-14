Россиянки не стали снайпершами и обозлились

Восемь жительниц Саратова подали в суд иски на Федеральную службу войск национальной гвардии и Министерство обороны России после того, как их не приняли на службу по контракту в качестве снайперш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии Дмитрия Вирухина.

Он пояснил, что работа снайпером не считается «женской»: россиянки могут претендовать только на список замещаемых должностей, который формируется на федеральном уровне.

«Например, на должности повара может быть военнослужащий-контрактник, а может быть женщина, это должность замещаемая, как, в частности, и связист, телеграфист, технолог», — рассказал Вирухин.

По его словам, таким образом по контракту в Росгвардии служат более 20 тысяч россиянок.

Ранее в главном управлении МВД России по Челябинской области решили засудить бывшую сотрудницу Любовь Герасимову, рассказавшую «Ленте.ру» о том, как она стала жертвой домогательств со стороны начальника и была вынуждена уволиться. У женщины остались письменные доказательства ее обращений к командиру полка, в управление полиции по городу и области, а также к уполномоченному по правам ребенка, написанных в период с 2012 по 2015 год, и ответы органов. В частности, в областном управлении МВД ей посоветовали «с честью и достоинством переносить тяготы и лишения службы».

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