ПСЖ предрекли европейское изгнание

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает случаи возможного нарушения правил финансового фэйр-плей французским ПСЖ. В качестве наказания организация может исключить клуб из Лиги чемпионов. Об этом сообщает L'Equipe.

УЕФА проведет расследование, основанное на данных сайта Football Leaks о завышенных спонсорских выплатах, которые якобы получал ПСЖ. Французский клуб подозревается в том, что тратил несопоставимые с доходами суммы. Кроме того, УЕФА изучит подробности трансферов двух нападающих клуба — бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе.

7 ноября сообщалось, что Мбаппе во время переговоров с ПСЖ просил зарплату в 55 миллионов евро за пять лет и требовал личный самолет. За его трансфер парижане заплатили «Монако» 180 миллионов евро. Неймара клуб купил у «Барселоны» за 222 миллиона.

ПСЖ уже требовали исключить из Лиги чемпионов. В октябре 2017 года глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас предположил, что французский клуб нарушает правило финансового фэйр-плей, как и английский «Манчестер Сити». Президент ПСЖ Нассер аль-Хелайфи назвал обвинения клеветой.

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