Табачников заставят платить налоги

Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится предъявить многомиллиардные претензии табачным компаниям, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, налоговики выявили схему, с помощью которой табачники уже несколько лет уходили от уплаты акцизов. В конце года они продают запасы аффилированным компаниям и дистрибьюторам. Ставки акциза при этом обычно повышаются в начале года. Так производителям удается фиксировать более низкие ставки. Такие продажи ФНС считает искусственными.

Отмечается, что ведомство уже провело проверку двух крупных табачных компаний: Imperial Tobacco и Погарской сигаретно-сигарной фабрики. Им могут доначислить налоги на сумму более 10 миллиардов рублей.

Чтобы пресечь подобную практику в будущем, в Налоговый кодекс были внесены изменения. С 2017 года налоговики сравнивают данные о производстве в отчетном периоде со среднемесячными по итогам прошлого года. Если они сильно расходятся, компаниям приходится платить акцизы в 1,3 раза больше обычных. Эта норма не распространяется на прошлые периоды, но ФНС все равно может предъявить претензии, если сочтет, что компании получали необоснованную налоговую выгоду.

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