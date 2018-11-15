Российскую военную технику сочли «безумными древними машинами»

Российская военная техника, которую продемонстрировало Минобороны РФ к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты, сильно устарела. Об этом пишут обозреватели The Drive.

Авторы обратили внимание на машину тепловой обработки вооружения ТМС-65У, появившуюся в опубликованном военным ведомством видеоролике. По словам обозревателя Джозефа Тревитика, машина используется для очистки техники от химических веществ и создания дымовых завес, чтобы скрыть передвижение войск от противника.

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Журналист отмечает, что ТМС-65У работает на базе Урала-375Д, который производится с начала 1960-х годов.

В материале также говорится об огнеметной системе залпового огня ТОС-1 и ракетной пусковой установке серии РПО. «В России это оружие определяют как "огнеметы", несмотря на то, что они практически не имеют ничего общего с традиционным оружием этого типа», — пишет обозреватель.

В январе 2018 года Германия назвала огнемет ТОС-1 самым страшным российским оружием в Сирии. Особенностью огнемета является реактивная система залпового огня, которая включает 24 или 30 труб, выстреливающих ракеты с термобарическими боеголовками. Попадая в одну и ту же цель, они вызывают эффект «аэрозольной бомбы» с взрывной волной.

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