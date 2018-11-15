Житель Запорожья бросил гранату в прохожих

В Запорожье неизвестный бросил гранату в группу людей. В результате госпитализированы три человека, сообщает издание «Заноза» со ссылкой на представителей полиции.

Инцидент произошел в Шевченковском районе в Военном городке. «Неизвестный бросил гранату в сторону скопления людей. От взрыва предмета пострадали три человека. Виновник инцидента сразу после взрыва сбежал с места происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Расследование продолжается, преступник объявлен в розыск.

В мае 2018 года сообщалось, что сержант украинской армии швырнул в группу людей гранату. Инцидент произошел в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковкой области. 25-летний сержант Вооруженных сил Украины находился в отпуске дома. Когда он отдыхал в местном кафе, у него возник бытовой конфликт с местными жителями. В ходе ссоры военный бросил в своих оппонентов ручную осколочную гранату. В результате ранения получили девять человек.

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