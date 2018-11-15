Министр кибербезопасности Японии оказался бессилен перед компьютером

Министр кибербезопасности Японии Ёситака Сакурада рассказал, что не пользуется компьютерами. Об этом сообщает The Japan Times.

«Я не пользуюсь компьютерами, потому что с тех пор как мне стукнуло 25 лет, я занимал административные должности, где секретари и другие сотрудники выполняли за меня необходимые задания», — сказал он, отвечая на вопросы парламентариев в палате представителей.

Когда Сакураду спросили о том, какие меры принимаются для обеспечения кибербезопасности на ядерных объектах, тот ответил, что не разбирается в деталях. «То, что кто-то, кто не притрагивается к компьютерам, ответствен за кибербезопасность, просто шокирует» — сказал один из парламентариев.

Сакурада также является ответственным за проведение Олимпийских игр в 2020 году. Когда он узнал о критике в свой адрес, то заявил, что не получил список вопросов заранее, хотя это предусмотрено протоколом. Позднее он принес извинения за свои слова.

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