Танзания лишится гуманитарной помощи из-за гомофобии

Дания лишит Танзанию гуманитарной помощи на сумму 65 миллионов датских крон (примерно 8,7 миллиона евро) из-за того, что власти африканской страны открыто преследуют геев. Об этом сообщает The Local.

Министр международного развития Дании Улла Торнаэс (Ulla Tørnæs) заявила об этом, выступая в парламенте страны. «Я очень обеспокоена негативными тенденциями в Танзании, включая недавние совершенно неприемлемые гомофобные заявления от одного из политиков», — сказала она.

По ее словам, соблюдение прав человека, в том числе прав лиц с нетрадиционной ориентацией — один из ключевых приоритетов в иностранном сотрудничестве Дании. «Давление на определенные свободы в стране усиливается. Поэтому, с моей точки зрения, необходимо пересмотреть взаимодействие Дании и Танзании», — подчеркнула министр.

Торнаэс также отметила, что в этом месяце встретится со своими коллегами из ЕС, чтобы обсудить гуманитарную помощь Танзании. В 2017 году африканская страна получила от Дании 349 миллионов крон (46,7 миллиона евро).

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В начале ноября 2018 года комиссар Дар-эс-Салама, административного центра Танзании, Пол Маконда (Paul Makonda) объявил о создании специального отряда по поиску гомосексуалистов. Команда, в которую входят 17 человек, будет вычислять геев через социальные сети. Он также призвал население сообщать властям о лицах нетрадиционной ориентации.

В ответ на международную критику комиссар заявил, что не сожалеет о своих словах и поступках. «Я предпочитаю прогневать некоторые страны, но не прогневать Бога», — сказал политик.

Половые акты между мужчинами в стране являются уголовным преступлением, максимальное наказание за которое — пожизненный тюремный срок. По данным 2014 года, 61 процент населения страны исповедует христианство, примерно 35 процентов танзанийцев являются мусульманами. 95 процентов жителей Танзании считают, что общество не должно терпимо относиться к гомосексуальности.

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