Служба охоты на геев арестовала десятерых мужчин в Танзании

Десятерых мужчин арестовали по подозрению в гомосексуальности в Танзании. Незадолго до этого местный политик создал специальный отряд, предназначение которого — разоблачать геев. Об этом рассказал таблоид The Daily Mail.

Власти провели рейд на вечеринку на пляже Понгве после того, как получили наводку от местных жителей. Предположительно, на мероприятии должно было состояться однополое бракосочетание. Шестерым удалось сбежать от полиции, а десятеро задержанных остаются под арестом.

За неделю до этого комиссар Дар-эс-Салама, административного центра Танзании, Пол Маконда (Paul Makonda) объявил о создании специального отряда наблюдения. Команда, в которую входят 17 человек, будет вычислять геев через социальные сети.

Он также призвал население сообщать о лицах нетрадиционной ориентации. «Я получил множество рапортов, согласно которым в этом городе очень много гомосексуалистов, и эти гомосексуалисты рекламируют и продают свои услуги через интернет (...) Так что я обращаюсь ко всем жителям Дар-эс-Салама. Если вы знаете геев — доложите о них, дайте мне их имена», — заявил Маконда.

Как пишет The Daily Mail, Пол Маконда — близкий соратник Джона Магуфули, президента Танзании. Половые акты между мужчинами в стране являются уголовным преступлением, максимальное наказание за которое — пожизненный тюремный срок. По данным 2014 года, 61 процент населения страны исповедует христианство, примерно 35 процентов танзанийцев являются мусульманами. 95 процентов жителей Танзании считают, что общество не должно терпимо относиться к гомосексуальности.

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