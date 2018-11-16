Украине предрекли поражение в войне с Россией

В случае войны с Россией Украина «не выстоит». Об этом заявил бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил. Да, мы сейчас можем статично держаться против группирований, которые выступают против нас в Донецке и Луганске. Однако мы прекрасно понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит», — сказал он.

По словам Смешко, военный бюджет страны расходуется неэффективно. Он отметил, что в проекте бюджета Украины на 2019 год на военную сферу предусмотрены 5,3 процента ВВП. Однако что они тратятся, неизвестно.

В октябре депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что экономика Украины находится в катастрофической ситуации. Поэтому, по его словам, в проекте бюджета Украины на следующий год главная статья расходов — обслуживание внешнего долга.

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