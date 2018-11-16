Снегопад парализовал Нью-Йорк

Работа наземного транспорта в Нью-Йорке парализована из-за снегопада. Об этом сообщили в Управлении воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, передает ТАСС.

Из-за плохой погоды сбился график движения автобусов, что, в свою очередь, стало причиной огромного скопления пассажиров в автобусном терминале, который пришлось закрыть.

Движение транспорта по большинству улиц Манхэттена затруднено. Снегоуборочная техника не справляется с осадками. Коммунальные службы начали посыпать город технической солью.

По данным РИА Новости, непогода спровоцировала рост цен на такси. Стоимость поездки на расстояние 2,6 километра на сервисе Uber до снегопада составляла 18 долларов, а во время снегопада — 48.

21 октября в Риме из-за непогоды ряд улиц и станций метро оказался затоплен. В соцсетях появились видео с потоками и глыбами льда на улицах.

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