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Приморский чиновник лишился поста за недобросовестные поставки дров населению

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Врио главы Приморья Олег Кожемяко

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко снял с должности директора Приморского лесничества Дмитрия Семикина из-за проблем с обеспечением населения дровами. Об этом сообщает РИА VladNews.

Свое решение Кожемяко принял во время рабочей поездки в Чугуевский район, где встретился с населением и коллективами социальных учреждений. Большинство жалоб граждан касались поставок дров.

Глава Приморья подчеркнул, что ранее провел встречу с руководителями предприятий лесопромышленного комплекса, после чего решил освободить Семикина от занимаемого поста.

«Сегодня собирался с лесниками, сказал, что для них это главная задача. По итогам – главный лесничий снят с должности. В понедельник выйдет приказ, я не позволю никому так работать. Мы сейчас бежим в след уходящему поезду, зима на носу, а у нас проблема с дровами. Но ситуация в любом случае будет решена», — отметил он.

По словам местного жителя Олега Баглая, сейчас дрова то продают по завышенным ценам, то привозят нераспиленные бревна. «У нас много стариков, сами распилить бревна они не могут, приходится нанимать людей. Помимо этого, нам не дают квитанции, поэтому компенсацию за дрова мы получить не можем», — сообщил он.

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