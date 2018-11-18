Песков рассказал о занятиях Путина во время долгих перелетов

Президент России Владимир Путин во время долгих перелетов изучает публикации СМИ и работает с документами. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, новые указы и распоряжения на подпись главы государства выпускаются каждый день. «Иногда [Путин] смотрит телевизионные дайджесты, которые ему готовят, читает дайджесты средств массовой информации», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что у главы государства остается мало времени на чтение художественной литературы.

В конце 2017 года Путин рассказал, что его любимый телеканал — «Культура». «Мне интересно его смотреть. Когда время есть, я включаю именно канал "Культура"», — отметил тогда он. По словам президента, в дороге он также может посмотреть документальные фильмы и российские художественные киноленты.

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