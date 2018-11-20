Девушка с веслом и в свадебном платье поплыла искать жениха

Жительница Нью-Йорка решила делать все в свадебном платье, чтобы привлечь жениха. Об этом сообщает Inside Edition.

По словам девушки, эта идея пришла ей в голову, когда подруги рассказывали о неудачных знакомствах в интернете. «Я очень хочу выйти замуж, очень хочу серьезных отношений, поэтому сделаю себе профиль с фото, на которых занимаюсь всем, что люблю, в свадебном платье», — объясняет она.

Заказав свадебное платье и фату в интернете, девушка приступила к реализации плана: сходила в магазин и прокатилась в платье на сапборде с веслом в руках. Теперь она планирует съездить в свадебном наряде в Париж и в Израиль.

Фото опубликовано @knotyouraveragejewishgirl

«Люди обожают видеть меня в свадебном платье — они хлопают, подбадривают, говорят: "Так и надо!"» — говорит девушка. По ее словам, однажды она попалась на глаза актрисе и сценаристке Тине Фей (сериал «Студия 30»). Та сочла ее похождения гомерически смешными и сфотографировала ее.

Девушка утверждает, что затея уже принесла плоды. Она сходила на несколько свиданий, но планирует продолжать поиски.

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