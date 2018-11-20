Названо превосходство С-400 над главной американской гордостью

Российские зенитно-ракетный комплексы С-400 дешевле аналогичных американских систем, но при этом превосходят их. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что российские системы стоят около 500 миллионов долларов. Батарея Patriot Pac-2 обходится в миллиард долларов, а THAAD стоит примерно 3 миллиарда долларов.

Собеседник телеканала рассказал, что С-400 — не идеальное оружие, но оно затмевает главную гордость американской военной промышленности в этой сфере — THAAD.

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Отмечается, что уже 13 стран заинтересованы в покупке российских систем. Однако, по информации телеканала, С-400 выигрывают в стоимости во много из-за того, что поставляются без серьезной технической поддержки.

О том, что по меньшей мере 13 стран заинтересованы в покупке российских зенитных ракетных систем С-400 вместо платформ, созданных американскими компаниями, сообщалось 15 ноября.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году. Источники, знакомые с данными разведки США, сообщили, что их не пугают возможные санкции со стороны Вашингтона.

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