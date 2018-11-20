Чукотских сусликов заподозрили в желании оккупировать остров

Длиннохвостые суслики-евражки преодолели по льду 14 километров, чтобы поселиться на новом для себя острове Колючин на Чукотке. Об этом сообщили в национальном парке «Берингия».

По словам местных жителей, ранее эти суслики обитали только на материке. Ученые предполагают, что миграция евражек связана с современным периодом потепления Восточной Арктики. Также биологи выразили опасение, что оккупация острова этими грызунами может негативно сказаться на флоре Колючина, а также на условия гнездования птиц.

Евражка (американский суслик, берингийский суслик) принадлежит к наиболее крупным сусликам. Длина тела у отдельных грызунов может превышать 30 сантиметров. Их кормовой базой являются растения, однако они не брезгуют насекомыми и падалью. На зиму они впадают в спячку, которая может длиться до восьми месяцев.

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