Российские воры обокрали больницу и попросили прощения в записке

Трое безработных мужчин осуждены за две кражи в селе Харыялах с ущербом в более 310 тысяч рублей. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Суд установил, что мужчины обокрали больницу и магазин в начале июля.

«Предметами хищений по первому эпизоду преступления стали денежные средства, измерители артериального давления и пульса, а также системный блок компьютера. При этом после совершения данной кражи один из подсудимых оставил на столе записку с надписью "Простите, пожалуйста"», — говорится в сообщении.

В ходе второй кражи подсудимые похитили из магазина крупную сумму денег, продукты питания, а также видеорегистратор. Из показаний осужденных следовало, что видеорегистратор они похитили, чтобы скрыть преступление. Общая сумма нанесенного ими составила более 310 тысяч рублей.

Уже имевший судимость мужчина, ранее освобождавшийся условно-досрочно, на этот раз получил четыре года лишения свободы. Двое его подельников получили по три года условно с испытательным сроком по два года.

12 декабря 2016 года сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Новокузнецка, обокравшего собственную мать. Специально для нее вор оставил записку с извинениями: «Мама, прости, позже все объясню».

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