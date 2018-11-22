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Порошенко захотел декоммунизировать еще одну область

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Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область. Соответствующий законопроект внесен в Верховную Раду, сообщается на сайте украинского президента.

Согласно документу, предлагается переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Отмечается, что название Днепропетровской области содержит упоминание председателя ЦИК СССР от УССР Григории Петровском и относится «к символике коммунистического тоталитарного режима».

«Анализ показывает, что за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов. Нужен не пиар, а результат — то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского — на свалке истории», — сказал Порошенко.

Днепропетровскую область уже хотели переименовать в Сичеславскую в июне. Вместе с ней предлагалось декоммунизировать Кировоградскую область.

Декоммунизация на Украине идет с 2014 года. За это время власти страны успели переименовать 987 населенных пунктов и 52 тысячи улиц.

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