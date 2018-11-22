В России захотели продавать билеты на поезда за год вперед

Генеральный директор «дочки» РЖД «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) Петр Иванов поделился идеей продавать билеты на поезда дальнего следования за год. Об этом он рассказал в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

«Хотелось бы продавать [билеты], как авиация, за год вперед, но такой возможности инфраструктура нам пока не предоставляет», — ответил Иванов на вопрос о том, какие проекты он хотел бы реализовать.

Также генеральный директор затронул тему черных списков. «Мы продолжаем вести свои списки, но у нас нет права не допускать этих пассажиров в поезда, — пояснил Иванов. — Мы обращаем внимание наших проводников на то, что у данного пассажира в его предыдущих поездках были случаи неадекватного поведения: напился, курил в тамбуре, подрался или еще что-то».

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Помимо этого, руководитель ФПК прокомментировал отношения с российской авиацией. «Я бы не назвал это ожесточенной конкуренцией или борьбой. У каждого есть свой пассажир и своя ниша, — уточнил он. — Наш пассажир никогда не полетит самолетом. Их пассажир никогда не поедет поездом».

19 ноября РЖД представили изображения новых пассажирских вагонов с местами капсульного типа. При разработке интерьера учитывались основные пожелания пассажиров: персональное пространство и приватность для отдыха, высокая техническая оснащенность и безбарьерность. По проекту каждое место оборудовано плотными шторами, напоминающими жалюзи. Также присутствуют индивидуальное освещение, розетки и USB-разъемы.

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