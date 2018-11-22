Кожемяко добился отмены обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС

Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил порядок ввоза подержанных автомобилей жителями Дальнего Востока без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщает «Российская газета» в четверг, 22 ноября.

16 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко обратился к Медведеву с просьбой отменить эту систему для дальневосточников.

«Проблема оснащения системами ЭРА-ГЛОНАСС личных подержанных автомобилей имеет для жителей Дальнего Востока принципиальное значение, так как в регионе львиная доля автопарка — это праворульные иномарки. А требование установки на ввозимые автомобили систем вызова экстренных служб делает их покупку крайне затратной», — говорится в материале.

Новый порядок ввоза праворульных автомобилей для собственных нужд вступает в силу спустя пять дней после подписания документа.

8 сентября правительство разрешило не оснащать кортежи первых лиц и официальных гостей государства аппаратурой ГЛОНАСС/GPS.

В январе прошлого года в России вступил в силу закон об обязательном оснащении транспортных средств, регистрируемых на территории страны, системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

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