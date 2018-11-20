Кожемяко зарегистрировали кандидатом в губернаторы Приморского края

Самовыдвиженца, временно исполняющего обязанности главы Приморья Олега Кожемяко зарегистрировали в качестве кандидата в губернаторы региона. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме.

«Сегодня на заседании избиркома принято решение зарегистрировать кандидатом в губернаторы Приморья Кожемяко», — уточнил собеседник агентства.

Ранее избирком уже зарегистрировал кандидатами на пост губернатора Игоря Степаненко, выдвигающегося от партии «Патриоты России», и председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Розу Чемерис от партии «За женщин России».

Прием документов на регистрацию кандидатов завершился в воскресенье, 18 ноября. Помимо Кожемяко, Степаненко и Чемерис, документы подали Алексей Тимченко от Партии роста, Андрей Андрейченко от ЛДПР, самовыдвиженцы Виктор Васильев и Павел Михальченков, Олег Митволь от партии «Зеленые», самовыдвиженец-коммунист Андрей Ищенко, Виктор Старицын от «Коммунистической партии социальной справедливости» и самовыдвиженец Александр Коваленко.

Повторные выборы в Приморском крае пройдут 16 декабря. Они были объявлены после того, как были признаны недействительными итоги голосования во втором туре сентябрьских выборов губернатора Приморья. Тогда действующий глава региона от «Единой России» Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко обвинили друг друга в фальсификациях.

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