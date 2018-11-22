Названы худшие говяжьи котлеты

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование котлет из говядины. В нем приняли участие специалисты ВНИИ мясной промышленности имени В.М. Горбатова.

В рамках исследования были проверены котлеты под брендами «Ложкаревъ», «Черный бык», «Морозко», МЛМ, «Мираторг», «Каждый день» и «Крутим-лепим». Их розничная цена варьируется от 150 до 660 рублей за килограмм.

Эксперты проверили котлеты на соответствие 50 критериям качества и безопасности, в том числе исследовали наличие и уровень консервантов, микробиологические показатели, а также соответствие состава заявленной маркировке.

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В образцах «Ложкаревъ», МЛМ, «Мираторг» и «Каждый день» были обнаружены антибиотики и антимикробные химиотерапевтические вещества. Для человека они опасны тем, что могут выработать привыкание к определенным лекарствам и аллергическую реакцию. В котлетах «Черный бык», «Морозко», МЛМ, «Каждый день», «Крутим-лепим» найдены листерии — микрооорганизмы-возбудители листериоза, поражающего нервную систему человека и животных.

Во всех образцах обнаружено расхождение с маркировкой на упаковке, касающееся содержания белков, жиров и углеводов. В котлетах «Ложкаревъ», «Мираторг», «Каждый день» и «Крутим-лепим» найдено мясо птицы, однако оно указано на упаковке.

По итогам экспертизы все исследованные образцы добавлены в черный список «Росконтроля» как несоответствующие требованиям безопасности и вводящие потребителя в заблуждение.

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