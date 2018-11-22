Меган Маркл снова надела дешевку

Меган Маркл встретилась с пострадавшими от пожара в лондонском здании Grenfell Tower и выбрала для этого дешевый аксессуар. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летняя герцогиня Сассекская появилась на публике в бордовом платье выше колен канадской марки Club Monaco, в пальто на оттенок темнее того же бренда и остроносых ботинках на каблуке от Givenchy. Однако больше всего внимание поклонников привлекло бюджетное кольцо со словом Love на среднем пальце будущей матери.

Стоимость аксессуара из коллекции jamie love ring от американского ювелира Мередит Ханы (Meredith Hahn) составляет 70 долларов (около 4,5 тысячи рублей).

Ранее Маркл пришла на радио в свитере из дешевого универмага. Для визита актриса выбрала недорогой черный свитер с О-образным горлом из универмага Marks & Spencer.

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