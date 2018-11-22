БК «Лига Ставок» присоединилась к «черной пятнице»

Букмекерская компания «Лига ставок» присоединится к «черной пятнице» и предоставит клиентам фрибеты. Об этом сообщается на сайте компании.

23 ноября БК «Лига ставок» вернет 30 процентов суммы всех заключенных и рассчитанных пари с коэффициентом 3,00 и выше в виде фрибета. Максимальная сумма фрибета по акции составит три тысячи рублей.

С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

БК «Лига Ставок» — российская букмекерская компания, работающая на рынке с 2009 года. На данный момент она управляет 500 клубами в 120 городах страны.