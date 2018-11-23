Юная британка превратила политика в кекс

Девятилетняя британка Габи Балаэс (Gabby Balaes) преподнесла премьер-министру Великобритании Терезе Мэй кекс-капкейк, покрытый глазурью, на которой девочка попыталась изобразить портрет политика. Об этом сообщает Daily Mail.

О курьезном случае сама Тереза Мэй рассказала в эфире передачи телеканала BBC, посвященной выходу Великобритании из состава Eвросоюза. Рассказывая о реакции простых граждан и их комментариях в связи с Brexit (выходом Великобритании из состава EC), Мэй упомянула о поступке Габи.

«Девятилетняя девочка испекла капкейк с моим изображением сверху и прислала письмо. По ее словам, ее отец рассказал дочери, что у меня была тяжелая неделя, и девочка постаралась заставить меня улыбнуться», — рассказала премьер.

В ноябре 2018 года турецкий шеф-повар Нусрет Гекче по прозвищу Salt Bae, знаменитый манерой посыпания солью мясных блюд, приготовил обед для главы Чечни Рамзана Кадырова и покормил его с ножа. На запечатлевшем сцену видеоролике видно, как Нусрет ловко сыпет специи на блюдо фирменным жестом, а затем насаживает кусок мяса на нож и дает его Кадырову.

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