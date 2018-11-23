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Цены на американскую нефть сложились в «смертельный крест»

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Среднее значение цен фьючерсов на американскую нефть за 50 дней впервые с июня 2017 года опустилось ниже среднего значения за 200 дней, передает РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg в пятницу, 23 ноября.

Такая ситуация в техническом анализе известна как death cross — «смертельный крест». Это индикатор того, что цена американской нефти может продолжить падение. По состоянию на 16:42 мск средняя 50-дневная цена по фьючерсам составляла 66,88 доллара за баррель, 200-дневная — 67 долларов за баррель.

Во фьючерсах на североморскую нефть Brent «смертельный крест» еще не сформировался — разница в ценах пока составляет два доллара.

И американская, и североморская нефть в пятницу сильно подешевели: по состоянию на 16:42 мск январские фьючерсы Brent упали на 4,9 процента до 59,55 доллара за баррель, фьючерсы американской нефти — на 6,9 процента, до 50,87 доллара за баррель.

Котировки Brent опустились ниже 60 долларов за баррель, впервые с октября 2017 года. Падение вызвали страхи из-за возможного переизбытка нефти на рынке в 2019 году. Саудовская Аравия сейчас добывает около 11 миллионов баррелей сырой нефти в день, что стало рекордом для этой страны.

В США нефть качают самыми высокими темпами с марта 1983 года. При этом коммерческие запасы сырой нефти в стране растут уже девятую неделю подряд, что говорит об ослаблении спроса на нефть.

6 декабря в Вене состоится ключевая встреча группы ОПЕК+, на которой нефтедобывающие страны могут договориться об ограничении добычи, чтобы поддержать цены. Вероятность заключения такой договоренности, по оценке Morgan Stanley, составляет 67 процентов.

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