Раскрыт секрет идеального пресса

Персональный тренер Камилла Акерберг (Camilla Ackerberg) рассказала о трех секретах идеального пресса. Об этом сообщает Daily Mail.

Во-первых, по словам Акерберг, нужно поменять свой рацион питания: употреблять достаточное количество протеина и полезных жиров, принимать пробиотики, а также пить больше воды и не голодать.

Следующий секрет — заниматься спортом правильно. «Комбинируйте силовые тренировки, чтобы качать мышцы, и кардионагрузки для потери веса», — уточняет она.

В-третьих, во время тренировок следует уделять внимание не только прессу, но и всему телу. По словам тренера, для занятий спортом подойдут упражнения на равновесие и статику, например планка.

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