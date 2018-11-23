Найдены останки загадочного звероящера

Польские палеонтологи обнаружили окаменелости крупного растительноядного животного, которое жило в конце триасового периода (около 200 миллионов лет назад), но не относилось к динозаврам. Причины гигантизма у организма, который сосуществовал с зауроподами, пока остаются неизвестными. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам исследователей, животное, чей размер сравним со слоном, является предком млекопитающих, однако обладает чертами рептилий. Существо было названо лисовицией (Lisowicia bojani) в честь деревни, расположенной неподалеку от места раскопок. Оно относится к дицинодонтам, которые являются синапсидами, то есть принадлежат к той же группе животных, что и млекопитающие. Из-за присущих им черт млекопитающих этих животных также иногда называют зверообразными рептилиями (звероящерами).

Считается, что после массового пермского вымирания крупные предки млекопитающих вымерли, а их экологические ниши заняли динозавры, для которых был характерен гигантизм. Открытие Lisowicia bojani указывает на то, что в конце триасового периода (первого из трех периодов мезозойской эры) условия среды способствовали гигантским размерам у животных, однако пока остается неизвестным, имели ли зауроподы (четвероногие динозавры с длинными шеями) те же места обитания, что и лисовиции.

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