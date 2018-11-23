Первый канал обвинили во вранье про безграмотных студентов

Репортаж Первого канала о безграмотности студентов журфака МГУ может быть сфальсифицирован. Одна из студенток уверена, что материал специально смонтировали таким образом, чтобы выставить учащихся в невыгодном свете. На публикацию опровержения, которую во «ВКонтакте» разместила студентка журфака Юлия Рыбина, обратило внимание TJournal.

«Я и многие мои знакомые участвовали в опросе и вставляли буквы в эти карточки, которые никак не проверяют грамотность. В эфир попали кадры с единичными ошибками, и большая часть из них сделана не студентами журфака», — говорится в публикации. Студентка добавила, что в карточках интервьюеров не было слов, показанных в эфире.

Сюжет, о котором идет речь, вышел в эфир 22 ноября и был посвящен Дню словаря. В нем журналисты раздавали студентам карточки со словами и просили дописать пропущенные в них буквы. Утверждалось, что набравшие 100 баллов на ЕГЭ делают ошибки. Среди самых частых, например, «удастса» — «удастся», «врочи» — «врачи», «нез наю» — «не знаю» и другие.

Канал сообщал, что первокурсники в университете ежегодно пишут некий проверочный диктант, с которым справляются единицы. Сообщая об этом в сюжете, канал ссылался на слова доцента кафедры стилистики факультета журналистики МГУ Анастасии Николаевой.

Рыбина опровергла информацию о том, что студенты первого курса сдают экзамен по проверке грамотности. По ее словам, «информация канала основана на ложной статье, которая появилась в интернете еще в 2009 году».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!