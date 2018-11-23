Поиски пропавшей британской журналистки привели полицию к неопознанному телу

Британские полицейские, начавшие операцию по поиску пропавшей журналистки The Daily Telegraph Флоренс Уотерс (Florence Waters), обнаружили труп. Об этом сообщает The Sun.

По словам полицейских, тело еще официально не опознали, однако офицеры уже проинформировали ближайших родственников. Стражи правопорядка отметили, что женщину, скорее всего, убили. Ее дело передали следователям.

33-летняя Уотерс пропала 19 ноября. Она ушла из дома в 9 утра и не вернулась. Полицейские начали поиски спустя три дня после ее исчезновения.

Журналистка работала постоянным внештатным автором в издании The Daily Telegraph. Уотерс писала заметки об искусстве. Кроме того, женщина была опытным художником, ее работы сейчас продаются на художественном форуме Saachi & Saachi.

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