«Медвежий заклинатель» спас застрявшего медвежонка на глазах у его матери

Жители калифорнийского города Траки вызвали полицию, поскольку не смогли освободить медвежонка, застрявшего в мусорном баке. Видео, на котором полицейский вызволяет животное, опубликовал The Daily Mail.

Издание отмечает, что медвежонок залез в бак в поисках еды, но никак не мог вылезти оттуда из-за тяжелой крышки, которая закрылась сразу после того, как он оказался внутри. Местные жители побоялись подходить близко к баку, поскольку за ним пристально наблюдала мать-медведица.

На место был вызван сержант Джон Мон Пер (John Mon Pere), который залез на соседний контейнер и, приговаривая «Помни, что я твой друг», открыл крышку и дождался, пока детеныш вылез и побежал к своей матери. По дороге он обернулся и посмотрел на своего спасителя. В полицейском участке героя прозвали «заклинателем медведей».

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