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Бывший глава РЖД потребовал от «Новой газеты» два миллиона рублей

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Владимир Якунин

Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал иск против «Новой газеты». Он требует крупную компенсацию в размере двух миллионов рублей от издания и трех миллионов от нескольких журналистов — авторов материала об убийстве следователя Евгении Шишкиной. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о статье «Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко, расследование ФБК и бизнес-интересы сына экс-главы РЖД», которую «Новая газета» опубликовала 11 октября. Ее авторы связывают убийство старшего следователя по особо важным делам Управления на транспорте по ЦФО Евгении Шишкиной с расследованием о коррупции при продаже билетов на поезда РЖД.

По словам представителя Якунина Григория Левченко, юристы провели анализ текста и заключили, что сведения журналистов не соответствуют действительности и «носят оскорбительный характер». Левченко также отметил, что редакция «Новой газеты» уже получала требования о публикации опровержений, но не выполнила их, поэтому дело дошло до суда.

Якунин требует, чтобы редакция удалила все недостоверные сведения, написала опровержение и выплатила два миллиона рублей за нанесенный моральный ущерб. С авторов текста Андрея Сухотина и Ирека Муртазина он намерен взыскать один и два миллиона рублей соответственно.

Представитель Якунина заявил, что все выигранные в суде деньги бывший глава РЖД планирует перевести на детскую благотворительность и «поддержку профессиональной журналистики».

Главный редактор «Новой газеты» Сергей Кожеуров заявил, что ничего не знает об иске Якунина, поэтому отказался комментировать.

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