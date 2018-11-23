Более 10 миллионов человек посетили подмосковные ярмарки

На территории Московской области c начала года было проведено 2 846 ярмарок, их посетили более 10 миллионов человек, сообщил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 23 ноября.

«В рамках ярмарочных мероприятий, начиная с января 2018 года и по сегодняшний день, было организовано 134 445 торговых мест, проведено 1 583 мастер-класса, выпито более пяти тысяч литров чая и роздано более двух тонн бесплатной гречневой каши», — рассказал Посаженников.

По его словам, в ярмарках принимали участие производители и фермеры из всех регионов, а также из стран ближнего зарубежья. Он также отметил, что подобные мероприятия позволяют жителям приобрести те или иные товары по ценам значительно ниже рыночных. Фермеры в свою очередь могут познакомить граждан со своей продукцией не прибегая к помощи посредников.

В середине октября Владимир Посаженников заявил, что визитной карточкой ярмарочных мероприятий Подмосковья следует считать ярмарку «Ценопад». Он отметил, некоторый группы товаров на этих ярмарках можно было приобрести со скидкой в 70 процентов.