В Египте нашли гробницу с мумиями жреца и его жены

Археологи нашли в египетском городе Луксор гробницу с мумиями 13 века до нашей эры. Об этом сообщает ABC News.

Как рассказал министр по делам древностей Халед аль-Анани, в гробнице находятся мумии жреца и его жены, декоративные саркофаги, тысяча статуэток, цветные рисунки, изображающие семью фараонов, и другие ценности.

Находка была сделана на западном берегу Нила недалеко от Долины царей.

В июле в Египте нашли древнюю мастерскую для бальзамирования и мумию с позолоченной серебряной маской. Ученые назвали находку сенсацией, поскольку большинство масок из драгоценных металлов не сохранились до наших дней.

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