Писателя Ерофеева не пустили в Грузию

Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию. Пограничники в аэропорту Тбилиси отправили его на самолет обратно в Россию. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщили в грузинском МВД, Ерофееву запретили пересечение границы «на основании статьи о правовом положении иностранных граждан». Конкретную причину отказа во въезде власти республики не уточнили.

Сам Ерофеев заявил, что сотрудники погранслужбы ничего ему не объяснили. «Посадили на самолёт. Они были со мной чрезвычайно милы. Сказали, что не велено меня пускать. Вручили посадочный талон. К грузинам нет никаких вопросов», — рассказал писатель.

Ерофеев уже вернулся в Россию и написал запрос, чтобы выяснить причину отказа. При этом писатель отметил, что в прошлом году был в Абхазии. Законодательство Грузии запрещает въезд в Абхазию и Южную Осетию со стороны России без ведома Тбилиси. 21 ноября в Грузию не пустили художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского и его жену.

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