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Медведева объяснила свою слабость

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Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила свои ошибки в прокате произвольной программы на этапе Гран-при во Франции. Слова спортсменки передает «Р-Спорт».

«Половиной сегодняшнего дня я довольна — тренировкой. Это значит, что на публике я могу делать весь свой контент. Но то, что случилось в произвольной... Я ничего в очередной раз не буду говорить, что это было ужасно. Это исключительно ментальная проблема. Я признаю свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость — она в голове», — заявила Медведева.

Она рассказала, что хотела откатать программу чисто, но по ходу проката сдалась. «Да, очень сильно хотелось (откатать качественно). Да, опережала, да, мозг отпустила, абсолютно не думала. Да, в программе сдалась. И это тот момент, над которым мы будем работать. Над телом мы поработали. Программу мы усложнили, что тоже повлияло на сегодняшний результат», — сказала спортсменка, отметив, что теперь будет работать и готовиться к чемпионату России.

По итогам короткой и произвольной программ Медведева заняла четвертое место. Этот результат не позволил ей отобраться в финал Гран-при, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. Россию представят три спортсменки: Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

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