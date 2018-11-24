Лукашенко задумал лишить белорусов альтернативы во власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал чиновникам работать так, чтобы на грядущих выборах главы государства и депутатов парламента, народ проголосовал за представителей власти. Такое заявление он сделал во время разговора с Анатолием Сиваком, которого назначил мэром Минска, сообщает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что выборы — это экзамен для власти.« Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру. Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы», — подчеркнул он.

Лукашенко уточнил, что альтернативные кандидаты на руководящие посты, разумеется, будут. «Но они (граждане страны — прим. "Ленты.ру") при всех недостатках власти должны понимать и оценить власть положительно», — подытожил президент.

В пятницу, 23 ноября, Лукашенко раскритиковал правительство. Поводом для этого стал отток белорусских строителей за рубеж.

В октябре Лукашенко заявил о «безмозглости» членов Совета министров после того, как они обратились в правоохранительные органы с предложением ввести ограничения на продажу алкоголя в ночное время. В результате президент назвал решение правительства экспериментом и отменил его.

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