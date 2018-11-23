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Лукашенко снова обрушился с критикой на правительство

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство работой правительства на фоне оттока белорусских строителей за рубеж. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает БЕЛТА.

По мнению главы государства, белорусский Совет министров оставил без внимания проблему сохранения кадров. «Напоминаю правительству: рост экспорта строительных услуг — важнейшая задача. Хотят наши специалисты работать — пусть трудятся. Однако не только на благо своих семей, но и на благо государства», — отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что за последние пять лет на заработки за границу уехали более 50 тысяч белорусских строителей.

Лукашенко также обратил внимание на то, что в регионах страны созданы разные условия по оплате труда специалистов строительной сферы. «Незамедлительно прекратите эту дискриминацию. У нас все граждане равны, независимо от того, где живут и работают», — заявил белорусский лидер.

23 ноября в Минске проходит республиканский семинар-совещание о повышении эффективности строительного комплекса Белоруссии.

В октябре Лукашенко заявил о «безмозглости» членов Совета министров после того, как они обратились в правоохранительные органы с предложением ввести ограничения на продажу алкоголя в ночное время. В результате президент назвал решение правительства экспериментом и отменил его.

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