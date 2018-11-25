Минобороны показало видео обмена пленными в Сирии

В Сирии в районе Алеппо состоялся обмен пленных боевиков на заложников, удерживаемых незаконными вооруженными формированиями. Министерство обороны России опубликовало на официальном канале в YouTube видео обмена.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенанта Сергея Соломатина, вооруженная оппозиция и сирийские власти обменялись 10 заложниками и 10 пленными боевиками в рамках астанинских договоренностей.

Обмен был организован при участии представителей Минбороны РФ в рабочей группе, действующей в рамках астанинского формата.

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