Египет нанял правозащитников для защиты властей от правозащитников

В Египте учредили наблюдательную правозащитную организацию, главной целью которой будет защита властей страны от обвинений в нарушении прав человека. Об этом сообщает Associated Press.

В частности, задачами Высшей постоянной комиссии по правам человека станут разъяснение позиции страны по вопросам прав человека и взаимодействие с правозащитниками из ООН, которые в 2019 году должны выпустить доклад о положении дел в Египте.

Как пишет агентство, власти уже начали кампанию по противодействию «ложным слухам» и «фейковым новостям». В некоторых случаях высказывавших свое мнение сажали за решетку. В то же время правительство работает над тем, чтобы заново дать определение или расширить понятие прав человека. В частности, речь идет о появлении нового «права» — бороться с терроризмом и защищать страну.

Материалы по теме «На всех Насер» Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву

По словам критиков, власти пытаются отвлечь внимание от реальных нарушений прав человека в стране. Отмечается, что в новую комиссию не вошли активные правозащитники, а руководящие посты в ней занимают представители Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел Египта, а также военных и разведывательных служб. При этом МВД обвиняют в применении пыток, похищении людей, что власти категорически отвергают, пишет агентство.

Президент страны Абдель-Фаттах аль-Сиси считает обвинения в нарушении прав человека намеренными провокациями, нацеленными на подрыв власти. Он также называет их попытками нарушить стабильность страны в то время, как Египет сталкивается с угрозой войны и восстанавливает экономику.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!