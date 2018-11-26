Доренко попросили объяснить слова о «кажущемся идиотом» мэре

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко получил письмо от МВД города Красноуфимска, в котором его попросили разъяснить слова о том, что мэр города — идиот. Об этом говорится на сайте радиостанции.

По данным журналистов, причиной обращения стало видео из «ВКонтакте» под названием «Мэр Красноуфимска идиот?», в котором содержатся фрагменты передачи Доренко, вышедшей в эфир 12 апреля 2017 года. Программа вышла через несколько дней после теракта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга. Тогда Доренко включил в эфире отрывок из выступления красноуфимских команд КВН. Перед игрой мэр Вадим Артемьевских призвал участников «зажечь так, чтобы ни один террорист не испытал чувство удовлетворения от своих действий».

«Он кажется идиотом, простите. Я должен избегать судебных исков. Мне кажется, что этот мэр Красноуфимска, кажется мне идиотом, в хорошем смысле», — прокомментировал Доренко услышанное.

В письме МВД главреда радио попросили уточнить, он ли высказал эти слова, из какого источника он получил эту информацию и как относится к спорному видео, в котором есть фрагменты его передачи.

«Но я не думаю, что он идиот. Он кажется идиотом, и я говорил о том, что он кажется идиотом. Он кажется человеком несведущим, аморальным и, может быть, глупым, либо антиобщественным. Но тогда он просто хулиган. Ему повезло, если он кажется идиотом. Очень может быть, что он просто хулиган и антиобщественный человек. Его в шею надо гнать с любой работы, связанной с обществом», — прокомментировал журналист полученный документ.

Также на радиостанции уточнили, что в письме не сказано о претензиях ни в адрес Доренко, ни в адрес редакции.

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