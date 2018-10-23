Доренко признал Дудя героем

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко назвал коллегу-интервьюера Юрия Дудя героем и объяснил, в чем заключается его гениальность. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Расстрига».

По словам Доренко, Дудю удалось сделать то, что никому не удавалось до него в российском сегменте интернета.

«Он смог стать героем, с которым ассоциирует себя Большое поколение 1984-1987 годов рождения, что дико круто», — пояснил свою позицию журналист.

Доренко также отметил, что интервьюер смог достичь такой коммерциализации общественно-политического вещания, которое дарит ему независимость. При этом у остальных профессиональных журналистов не получается повторить успех Дудя.

«Мы все все видим. Кажись, понимаем. Но не понимаем. Как он-гад все так клево сделал, как он смог с бабками и независимостью», — подытожил Доренко.

Ранее Доренко неоднократно высказывался о Дуде в негативном ключе. В частности, главный редактор «Говорит Москва» обзывал интервьюера «выскочкой» и «дедом Пропердыкиным из колхоза».

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