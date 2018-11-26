Водитель КамАЗа «случайно» закопал полицейскую машину в песке

Грузовик КамАЗ засыпал песком машину инспекторов ГИБДД, которые остановили его в Москве из-за перегруза и пригрозили штрафом. Об этом сообщает телеканал «360».

Как утверждают очевидцы, водитель грузовика вернулся в кабину после вынесенного предупреждения и случайно нажал на рычаг, управляющий кузовом. В результате ошибки передняя часть служебного автомобиля инспекторов оказалась засыпана песком.

Как пояснили «Российской Газете» в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел на западе столицы в районе проспекта Вернадского. Водителя доставили в территориальный отдел полиции и составили на него административные протоколы по статьям «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» и «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

В июне сообщалось, что в Ульяновске грузовик с асфальтом въехал в дорожную яму. КамАЗ создал дополнительную нагрузку на дороге в районе проведения работ, в результате чего он провалился задней осью в канал.

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