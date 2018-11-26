Мир
 
Последние новости
Порошенко раскрыл военные планы Украины
Киев предложил запретить въезд в страну новой категории россиян
Водитель КамАЗа «случайно» закопал полицейскую машину в песке
Россия попросила срочно созвать Совбез ООН из-за провокации Украины
Мэр города захотел увековечить мертвых чернокожих на конфедератском памятнике
Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»
США встретили полтысячи мигрантов пулями и слезоточивым газом
Порошенко анонсировал переход Украины на военное положение
Радиопереговоры украинских военных с просьбами спасти их утекли в сеть
Новости партнеров

В Швейцарии провели референдум о коровьих рогах

Перейти в «Мою Ленту»

Граждане Швейцарии приняли участие в референдуме, на котором, в том числе, решался вопрос о спиливании рогов коровам и козам на фермах. Об этом сообщает The Local.

Референдум прошел в воскресенье, 25 ноября. Вопрос о рогах в него внес пожилой фермер Армин Капауль. Благодаря поддержке общественных движений ему удалось собрать необходимые 100 тысяч подписей.

Он предлагает не запрет на обезроживание коров, а введение преференций для тех фермеров, которые не делают этого со своим скотом. По словам Капауля, идея пришла к нему от самих животных.

«Я всегда говорю со своими коровами в стойлах. Они попросили меня сделать для них кое-что, помочь им сохранить их рога», — заявил он.

Противники этой меры подчеркивают, что безрогих коров безопаснее содержать в непосредственной близости друг от друга. Результаты голосования пока неизвестны.

Помимо вопроса об обезроживании, на общенациональном референдуме швейцарцы решали, можно ли страховым компаниям шпионить за потенциальными мошенниками, а также голосовали по вопросу о том, должны ли решения швейцарских судей иметь приоритет над международным правом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Switzerland votes on whether to save cows' horns
Коровы затоптали спасавшего собаку старика
Коровий навоз поставил под угрозу авиасообщение в Эстонии
Другие материалы рубрики
Мир00:01 1 ноября
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
10:2125 ноября

Терезе Мэй предрекли невеселое Рождество

14:4225 ноября

Сирийские власти назвали виновных в химической атаке в Алеппо

08:5425 ноября

Тереза Мэй обратилась к британцам

Мир00:0221 ноября
Ангела Меркель

Лучше не будет

Какой станет Германия без Меркель
08:3725 ноября

В Южной Корее произошел масштабный сбой связи

03:06Сегодня

Россия попросила срочно созвать Совбез ООН из-за провокации Украины

03:5425 ноября

В США полицейские по ошибке застрелили покупателя в «черную пятницу»

Мир00:0122 октября
Мухаммад бин Салман Аль Сауд

Принц крови

Он убивает родных, тратит миллиарды и скоро станет королем
05:5025 ноября

Яхта с принцем Уганды перевернулась на озере Виктория

02:38Сегодня

Мэр города захотел увековечить мертвых чернокожих на конфедератском памятнике

03:4325 ноября

Макрон пристыдил устроивших дебош французов

Россия
Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму
Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе
«Мальчики ржали у гроба»
Российская школьница покончила с собой из-за травли. Теперь это хотят скрыть
«Не сидеть и не ждать»
Они пытаются доказать, что в России можно сделать все. И дают на это миллиарды
ФСБ заявила о провокации со стороны Украины в черноморской акватории
Водитель КамАЗа «случайно» закопал полицейскую машину в песке
Российские пограничники погнались за отступающими украинскими кораблями
«Она ей в гроб говорила»
О чем причитают россияне и почему говорят с загробным миром
Все материалы
Мир
Последний рубеж
Что творилось на самой закрытой границе в мире
Терезе Мэй предрекли невеселое Рождество
В Швейцарии провели референдум о коровьих рогах
Тереза Мэй обратилась к британцам
Россия попросила срочно созвать Совбез ООН из-за провокации Украины
В США полицейские по ошибке застрелили покупателя в «черную пятницу»
Мэр города захотел увековечить мертвых чернокожих на конфедератском памятнике
Все материалы
Бывший СССР
«Мы не считаем московских оккупантов людьми»
Кто учит украинских детей убивать русских
Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации в Азовском море
Надежный друг
Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе. И продает ее товары России
Украина обвинила Россию в обстреле своих катеров
Порошенко раскрыл военные планы Украины
Латвия пожаловалась на российские корабли у своих границ
Порошенко анонсировал переход Украины на военное положение
Все материалы
Экономика
Черное счастье
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Игорь ШуваловВЭБ платежом красен
Возврат долгов стал принципиальным для команды Шувалова
Согласованы суммы новых кредитов для Украины
Названа цена борьбы с бедностью в России
Рублю пообещали светлое будущее
Samsung извинилась за смерти сотрудников
Биткоин установил очередной антирекорд
Все материалы
Силовые структуры
Джаба Иоселиани и его бойцы«Таких воров, как я, в Союзе было не больше 20»
Он ненавидел Сталина и отсидел 24 года. Его бойцы захватили власть в Грузии
Дело без тела
В России сажают за убийства без трупов. Даже если жертвы на самом деле живы
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Адвокат изнасилованной дознавательницы МВД впервые прокомментировала ситуацию
Силовикам нашли новые места в тюрьмах
Врач забыл надеть очки и убил пациентку
Бывший вице-губернатор получил 11 лет строгого режима за взятки
Все материалы
Наука и техника
Сотрудники НКВД на занятиях по стрельбе, 1930-е годы.«Из подвала слышались выстрелы»
Как русский офицер узнал страшную правду о замученном чекистами прадеде
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
В Египте нашли гробницу с мумиями жреца и его жены
Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»
Назван вред кофе и чая для беременных
Революционную посадку F-35B показали по-новому
Все материалы
Спорт
«Признаю свою слабость»
Медведева пролетела мимо финала Гран-при. Что дальше?
Олимпийский чемпион нашел причину провала Медведевой
Боксер продаст чемпионский пояс ради сына
Тарасова заступилась за Медведеву
Роналду установил рекорд
«Спартак» перевернул матч за две минуты и победил
Черный монах
Создатель самбо учил большевиков драться. Он умер забытым в тюрьме
Все материалы
Культура
Пионеры-вампиры идут лесом
15 главных романов года
«Это похоже на ночной клуб»
Где русские, немцы и французы рассказывают анекдоты и сплетни
«О боже, ты что, ненавидишь мужчин?»
Авторки первого в России сериала о феминистках — про отчаяние и телесность
Оксимирон, Баста и Noize MC поддержат арестованного Хаски концертом
Наталья Орейро сняла клип в Балашихе
Одинокого 50 Cent с праздничным бутербродом пожалели в сети
У Сергея Безрукова родился сын
Все материалы
Интернет и СМИ
«Русские не любят, когда их нагло обманывают»
США соблазняли советского человека американской мечтой. У них почти получилось
Фото Трампа в Википедии заменили на изображение пениса
«На работу уже не берут — возраст»
Пенсионеры теснят молодых на YouTube. У них выходит и веселиться, и зарабатывать
Бывший глава РЖД потребовал от «Новой газеты» два миллиона рублей
Умер объявивший о ЧП во время августовского путча диктор
Ведущий программы «Время» рассказал о свободе слова на Первом канале
Наркодилера Халка с огромной шеей снова арестовали
Все материалы
Ценности
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Танцуй и кайся
Как развлекалась дочь Петра I, когда русские брали Берлин
Юная британка превратила политика в кекс
Раскрыт секрет привлекательного лица на фото
Кейт Миддлтон уличили в манипулировании дизайнерами
Разъяренные женщины вышли на улицу в кружевном белье из-за изнасилований
Все материалы
Путешествия
Под углом
Далекие и загадочные уголки Земли глазами лучших фотографов мира
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Право руля
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
Россиянку приговорили к тюремному сроку во Вьетнаме
Полиция провалила попытку забрать тело убитого дикарями туриста
Депутаты связали пытавшегося выпрыгнуть из летящего самолета пассажира
Сотни россиян застряли в Китае на трое суток
Все материалы
Из жизни
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Женщина дважды потеряла сознание в борьбе с насильником и отбилась
Кот станцевал на льду в попытке поймать замерзшую рыбу
Выбрана самая красивая студентка России
«Медвежий заклинатель» спас застрявшего медвежонка на глазах у его матери
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
«Я себя такой шальной императрицей чувствую!»
Люди со всего мира раскрыли свои сексуальные фантазии. Она сумела их показать
Все материалы
Новый Range Rover Evoque — главное
Что нужно знать про британский кроссовер нового поколения
Внедорожные суперкары
Идеальные Бугатти и Феррари для России — как бы они выглядели?
Видео: пикап-гигант за 7 млн
Внедорожный пикап из Форсажа — самый большой в России. Как на нем вообще ездить?
Император
Чтобы понять флагман Rolls-Royce, мы поездили сразу на двух «Фантомах»
«АвтоВАЗ» собрал первую Lada XRay с вариатором
В России Mazda отправит на сервис 62 тысячи автомобилей
Гигантский кроссовер Hyundai оставили без рычага коробки передач
Все материалы
Дом
«Купил ребенка у таджиков и прописал к маме»
Брат воюет с сестрой за квартиру родителей. Жизнь семьи превратилась в кошмар
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Церетели оштрафовали за самострой
Приставы вычислили должника по хвастливому фото в соцсетях
Число неплательщиков за услуги ЖКХ резко выросло
Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства
Все материалы