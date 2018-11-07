Коровий навоз поставил под угрозу авиасообщение в Эстонии

Авиасообщение с эстонским островом Рухну может быть нарушено из-за коров, которые выбираются на летное поле. Об этом заявил губернатор муниципалитета острова Сийм Ави, передает в среду, 7 ноября, газета Saarte Haal.

Владелец обслуживающей аэропорт фирмы Юло Мелль подтвердил, что наличие коровьего навоза на взлетной полосе может привести к неприятным последствиям. По его словам, в теплое время года помет мешает сцеплению шасси с грунтом, налипает на корпус самолета, а также попадает в тормозную систему. Зимой же коровьи экскременты опасны для пропеллеров и стоек шасси.

Мелль также отметил, что налипший навоз, в отличие от обычной грязи, с трудом удаляется с поверхности воздушного судна.

Собственник компании рассказал, что само присутствие коров на летном поле также может быть опасным. По его словам, уже были ситуации, когда рейс приходилось откладывать из-за разгуливающих по взлетной полосе животных.

В мае енот застрял в самолете Air Canada и задержал рейс в Торонто на несколько часов. Зверь спрятался внутри шланга кондиционера, после чего взлетел вверх и застрял в вентиляционной системе самолета. Животное обнаружили перед началом посадки на борт члены экипажа, когда подключили трубу с воздухом к судну.

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