Нашпигованная иглами клубника дошла до еще одной страны

В Новой Зеландии начали расследование по поводу обнаруженных в упаковке клубники швейных игл. Об этом сообщает издание The Independent.

Мужчина приобрел нашпигованные иглами ягоды в городе Жеральдин на острове Южный. Сообщается, что он вовремя обнаружил инородный предмет и не пострадал. Покупатель рассказал о неприятной находке полицейским.

Представитель Министерства первичной промышленности Новой Зеландии заявил, что ведомство готово сотрудничать с полицейскими, предоставит любую требующуюся информацию и сделает все, чтобы уменьшить риски для населения.

Инцидент произошел спустя две недели после ареста в соседней Австралии подозреваемой по делу о порче клубники. Полицейские считают, что первой начинила иглами клубнику 50-летняя супервайзер фермы по выращиванию ягод Май Ут Тринх (My Ut Trinh) из мести коллегам.

Представитель правительства Новой Зеландии отметил, что пока инцидент не связывают с серией прошлых преступлений, и попросил не паниковать: «На данном этапе у нас нет никаких причин думать, что это не единичный инцидент. Тем не менее в качестве меры предосторожности в том супермаркете клубнику временно убрали с полок».

Объемы клубничной промышленности Новой Зеландии оцениваются в 35,8 миллиарда новозеландских долларов (1,6 триллиона рублей). Фермеры предупредили, что массовое уничтожение ягод разорит тысячи людей.

Австралийцы из всех шести штатов страны начали подавать жалобы на швейные иглы и булавки в продающейся в магазинах клубнике с начала сентября. Было зафиксировано более 100 подобных инцидентов. Несколько раз покупатели находили иглы в яблоках, бананах и манго. Спустя несколько дней после ареста Май Ут Тринх иглу обнаружили в груше.

Из-за серии инцидентов фермеры по всей Австралии лишились миллионных прибылей. Сотни тонн клубники были изъяты из супермаркетов и уничтожены.

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